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Realme XT, Realme 5 Pro ve Realme C2'nin Türkiye fiyatları

Realme'nin Türkiye'de tanıttığı üç farklı telefon modelinin satış fiyatları açıklandı.

Haber Merkezi | 21.01.2020 - 12:09..
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4 Mayıs 2018'de Çin'de kurulan ve kısa süre içerisinde hızla büyüyen akıllı telefon üreticisi Realme, piyasaya sürdüğü fiyat-performans telefonlarıyla tanınıyor.

Çin, Hindistan, Endonezya, Vietnam, Tayland, Malezya, Pakistan, Mısır gibi ülkeler başta olmak üzere 18 farklı ülkede ürünlerini satışa çıkaran Realme, bu ülkeler arasına ülkemizi de dahil etti.

realme

3 FARKLI MODEL

Çinli üretici, Türkiye'de 3 farklı akıllı telefon modeli satışa çıkardı. Bu modeller sırasıyla Realme C2, Realme 5 Pro ve Realme XT modelleri oldu. Ayrıca şirket, gelecek aylarda çeşitli aksesuarlarını da ülkemizde satışa çıkaracak.

Şimdi gelin hep birlikte, Realme'nin ülkemizde tanıttığı akıllı telefonların özelliklerine ve fiyatlarına bir göz atalım.

REALME C2

REALME

6.1 inç büyüklüğünde HD+ damla çentikli ekranıyla satışa çıkan Realme C2, MediaTek MT6762 (Helio P22) işlemcisinden gücünü alıyor. 3GB RAM ve 64GB depolama ile orta seviye bir telefon olarak karşımıza çıkan Realme C2, 4000 mAh batarya kapasiteli ile şarj konusunda sıkıntı yaratmıyor.

Arka tarafında 13 MP + 2MP yapay zekalı çift kamera kurulumuna sahip telefonun, ön tarafında ise 5MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

Bütün bu özelliklerle birlikte Realme C2, 1.399 TL'den ülkemizde satışa çıktı.

 

REALME 5 PRO

REALME 5 PRO

6,3 inç büyüklüğünde damla çentikli bir ekranla karşımıza çıkan Realme 5 Pro, gücünü Qualcomm Snapdragon 712 işlemcisinden alıyor.  4GB RAM ve 128GB depolama alanıyla satışa çıkan telefon, tamamen su geçirmez bir tasarıma sahip.

48MP + 8MP + 2MP + 2MP olmak üzere dörtlü arka kamera kurulumuyla dikkat çeken Realme 5 Pro'nun ön tarafında ise 16 MP'lik kamera yer alıyor. 4035 mAh batarya kapasitesine sahip telefonda aynı zamanda 20W hızlı şarj desteği de bulunuyor.

Realme 5 Pro'nun Türkiye fiyatı ise 1.899TL olarak açıklandı. Ancak şirket, bugüne özel 200 TL'lik bir indirim sunacağını da belirtti.

 

REALME XT

REALME XT

Realme'nin tanıttığı telefonlar arasında en üst seviye model olan Realme XT, 6.4 inçlik Super AMOLED FullHD+ ekrana sahip. Tıpkı Realme 5 Pro'da olduğu gibi Qualcomm Snapdragon 712 işlemcisinden güç alan telefonda, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı bulunuyor.

Ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna da sahip Realme XT, kamera konusunda da oldukça iddialı. 64MP + 8MP + 2MP + 2MP olmak üzere dörtlü arka kameraya sahip telefon, ön tarafında ise 16MP'lik tek bir kamera barındırıyor.

4000 mAh batarya kapasitesi ve 20W hızlı şarj desteğiyle satışa çıkan Realme XT'nin Türkiye fiyatı ise 2 bin 999 TL olarak açıklandı.

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@eshteknoloji

Realme XT, Realme 5 Pro ve Realme C2'nin Türkiye fiyatları

Realme XT, Realme 5 Pro ve Realme C2'nin Türkiye fiyatları

Realme XT, Realme 5 Pro ve Realme C2'nin Türkiye fiyatları

Realme XT, Realme 5 Pro ve Realme C2'nin Türkiye fiyatları

Realme XT, Realme 5 Pro ve Realme C2'nin Türkiye fiyatlarıRealme XT, Realme 5 Pro ve Realme C2'nin Türkiye fiyatları

Realme XT, Realme 5 Pro ve Realme C2'nin Türkiye fiyatları

Realme XT, Realme 5 Pro ve Realme C2'nin Türkiye fiyatlarıRealme XT, Realme 5 Pro ve Realme C2'nin Türkiye fiyatları

Realme XT, Realme 5 Pro ve Realme C2'nin Türkiye fiyatlarıRealme XT, Realme 5 Pro ve Realme C2'nin Türkiye fiyatları

Realme XT, Realme 5 Pro ve Realme C2'nin Türkiye fiyatları

Realme XT, Realme 5 Pro ve Realme C2'nin Türkiye fiyatları

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