Red Dead Redemption 2'den yeni PC fragmanı

Rockstar Games tarafından 2018 yılında PlayStation ve Xbox için yayınlanan Western temalı aksiyon ve macera oyunu Red Dead Redemption 2, aradan geçen 1 yılın ardından şimdi de bilgisayarlara geliyor.

Grafik güncellemelerinin yanı sıra birçok yeni göreve ev sahipliği yapacak oyun, 5 Kasım'da PC platformu için satışa çıkacak.

Rockstar Games, merakla beklenen Red Dead Redemption 2'nin geçtiğimiz günlerde PC fragmanını yayınlamıştı. Şirket, şimdi ise oyunla ilgili yeni bir fragman daha yayınladı.

RED DEAD REDEMPTION 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oyun motoru olarak Rockstar Advanced Game Engine’ kullanan Red Dead Redemption 2'yi, maksimum grafik ayarlarında oynayabilmeniz için oldukça güçlü bir bilgisayarınızın olması gerekiyor.

Geçtiğimiz günlerde Call of Duty: Modern Warfare oyununun, 175 GB boş alana ihtiyaç duyduğunu sizlerle paylaşmıştık. Red Dead Redemption 2'yi oynayabilmeniz için ise 150 GB boş alana ihtiyacınız olacak.

Red Dead Redemption 2 minimum sistem gereksinimleri:

Windows 7 (64 Bit)

Intel Core i5 2500K 3.3 GHz / AMD FX-6300

AMD Radeon R9 280 / NVIDIA GeForce GTX 770

2 GB VRAM

8 GB RAM

150 GB depolama alanı

Red Dead Redemption 2 önerilen sistem gereksinimleri:

Windows 10 (64 Bit)

Intel Core i7 4770K 4 Core 3.5 GHz / AMD Ryzen R5 1500X

AMD Radeon RX 480 4 GB / NVIDIA GeForce GTX 1060

6 GB VRAM

12 GB RAM

150 GB depolama alanı

RED DEAD REDEMPTION 2 FİYATI

Şu anda Rockstar Launcher üzerinden ön siparişe açılan Red Dead Redemption 2'nin satış fiyatı ise şu şekilde:

Red Dead Redemption 2 Special Edition: 299 TL

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition: 379 TL

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