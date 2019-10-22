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Red Dead Redemption 2'nin ilk PC fragmanı yayınlandı

5 Kasım'da bilgisayar sürümü yayınlanacak Red Dead Redemption 2'nin, fragmanına göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 22.10.2019 - 09:24..
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Rockstar Games tarafından 2018 yılında PlayStation ve Xbox için yayınlanan, Western temalı aksiyon ve macera oyunu Red Dead Redemption 2, aradan geçen 1 yılın ardından şimdi de bilgisayarlara geliyor. Grafik güncellemelerinin yanı sıra birçok yeni göreve ev sahipliği yapacak oyun, 5 Kasım'da PC platformu için satışa çıkacak.

Rockstar Games, merakla beklenen Red Dead Redemption 2'nin PC fragmanını yayınladı.

Red Dead Redemption 2 PC fragmanı VİDEO

Red Dead Redemption 2'nin ilk PC fragmanı yayınlandı

RED DEAD REDEMPTION 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oyun motoru olarak Rockstar Advanced Game Engine’ kullanan Red Dead Redemption 2'yi, maksimum grafik ayarlarında oynayabilmeniz için oldukça güçlü bir bilgisayarınızın olması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Call of Duty: Modern Warfare oyununun, 175 GB boş alana ihtiyaç duyduğunu sizlerle paylaşmıştık. Red Dead Redemption 2'yi oynayabilmeniz için ise 150 GB boş alana ihtiyacınız olacak.

Red Dead Redemption 2 minimum sistem gereksinimleri:

  • Windows 7 (64 Bit)
  • Intel Core i5 2500K 3.3 GHz / AMD FX-6300
  • AMD Radeon R9 280 / NVIDIA GeForce GTX 770
  • 2 GB VRAM
  • 8 GB RAM
  • 150 GB depolama alanı

Red Dead Redemption 2 önerilen sistem gereksinimleri:

  • Windows 10 (64 Bit)
  • Intel Core i7 4770K 4 Core 3.5 GHz / AMD Ryzen R5 1500X
  • AMD Radeon RX 480 4 GB / NVIDIA GeForce GTX 1060
  • 6 GB VRAM
  • 12 GB RAM
  • 150 GB depolama alanı

Red Dead Redemption 2

RED DEAD REDEMPTION 2 FİYATI

Şu anda Rockstar Launcher üzerinden ön siparişe açılan Red Dead Redemption 2'nin satış fiyatı ise şu şekilde:

  • Red Dead Redemption 2 Special Edition: 299 TL
  • Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition: 379 TL

 

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