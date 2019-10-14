Red Dead Redemption 2'nin sistem gereksinimleri belli oldu

Rockstar Games tarafından 2018 yılında PlayStation ve Xbox için yayınlanan, Western temalı aksiyon ve macera oyunu Red Dead Redemption 2, aradan geçen 1 yılın ardından şimdi de bilgisayarlara geliyor. Grafik güncellemelerinin yanı sıra birçok yeni göreve ev sahipliği yapacak oyun, 5 Kasım'da PC platformu için satışa çıkacak.
RED DEAD REDEMPTION 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Oyun motoru olarak Rockstar Advanced Game Engine’ kullanan Red Dead Redemption 2'yi, maksimum grafik ayarlarında oynayabilmeniz için oldukça güçlü bir bilgisayarınızın olması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Call of Duty: Modern Warfare oyununun, 175 GB boş alana ihtiyaç duyduğunu sizlerle paylaşmıştık. Red Dead Redemption 2'yi oynayabilmeniz için ise 150 GB boş alana ihtiyacınız olacak.
Red Dead Redemption 2 minimum sistem gereksinimleri:
- Windows 7 (64 Bit)
- Intel Core i5 2500K 3.3 GHz / AMD FX-6300
- AMD Radeon R9 280 / NVIDIA GeForce GTX 770
- 2 GB VRAM
- 8 GB RAM
- 150 GB depolama alanı
Red Dead Redemption 2 önerilen sistem gereksinimleri:
- Windows 10 (64 Bit)
- Intel Core i7 4770K 4 Core 3.5 GHz / AMD Ryzen R5 1500X
- AMD Radeon RX 480 4 GB / NVIDIA GeForce GTX 1060
- 6 GB VRAM
- 12 GB RAM
- 150 GB depolama alanı
RED DEAD REDEMPTION 2 FİYATI
Şu anda Rockstar Launcher üzerinden ön siparişe açılan Red Dead Redemption 2'nin satış fiyatı ise şu şekilde:
- Red Dead Redemption 2 Special Edition: 299 TL
- Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition: 379 TL
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