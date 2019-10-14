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Red Dead Redemption 2'nin sistem gereksinimleri belli oldu

5 Kasım'da bilgisayar sürümü yayınlanacak Red Dead Redemption 2'nin, sistem gereksinimlerine ve fiyatına göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 14.10.2019 - 11:49..
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Rockstar Games tarafından 2018 yılında PlayStation ve Xbox için yayınlanan, Western temalı aksiyon ve macera oyunu Red Dead Redemption 2, aradan geçen 1 yılın ardından şimdi de bilgisayarlara geliyor. Grafik güncellemelerinin yanı sıra birçok yeni göreve ev sahipliği yapacak oyun, 5 Kasım'da PC platformu için satışa çıkacak.

Red Dead Redemption 2

RED DEAD REDEMPTION 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oyun motoru olarak Rockstar Advanced Game Engine’ kullanan Red Dead Redemption 2'yi, maksimum grafik ayarlarında oynayabilmeniz için oldukça güçlü bir bilgisayarınızın olması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Call of Duty: Modern Warfare oyununun, 175 GB boş alana ihtiyaç duyduğunu sizlerle paylaşmıştık. Red Dead Redemption 2'yi oynayabilmeniz için ise 150 GB boş alana ihtiyacınız olacak.

Red Dead Redemption 2 minimum sistem gereksinimleri:

  • Windows 7 (64 Bit)
  • Intel Core i5 2500K 3.3 GHz / AMD FX-6300
  • AMD Radeon R9 280 / NVIDIA GeForce GTX 770
  • 2 GB VRAM
  • 8 GB RAM
  • 150 GB depolama alanı

Red Dead Redemption 2 önerilen sistem gereksinimleri:

  • Windows 10 (64 Bit)
  • Intel Core i7 4770K 4 Core 3.5 GHz / AMD Ryzen R5 1500X
  • AMD Radeon RX 480 4 GB / NVIDIA GeForce GTX 1060
  • 6 GB VRAM
  • 12 GB RAM
  • 150 GB depolama alanı

Red Dead Redemption 2

RED DEAD REDEMPTION 2 FİYATI

Şu anda Rockstar Launcher üzerinden ön siparişe açılan Red Dead Redemption 2'nin satış fiyatı ise şu şekilde:

  • Red Dead Redemption 2 Special Edition: 299 TL
  • Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition: 379 TL


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Red Dead Redemption 2'nin sistem gereksinimleri belli oldu

Red Dead Redemption 2'nin sistem gereksinimleri belli oldu

Red Dead Redemption 2'nin sistem gereksinimleri belli oldu

Red Dead Redemption 2'nin sistem gereksinimleri belli oldu

Red Dead Redemption 2'nin sistem gereksinimleri belli olduRed Dead Redemption 2'nin sistem gereksinimleri belli olduRed Dead Redemption 2'nin sistem gereksinimleri belli oldu

Red Dead Redemption 2'nin sistem gereksinimleri belli oldu

Red Dead Redemption 2'nin sistem gereksinimleri belli oldu

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