Redmi, 64MP kameralı telefonundan çekilen ilk fotoğrafı paylaştı

Xiaomi'den ayrılıp bağımsız bir marka haline gelen Redmi'nin, 64MP sensörlü yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Şirket, söz konusu yeni akıllı telefonu ile çekilen ilk fotoğraf örneğini yayınladı.

Çinli sosyal medya sitesi Weibo üzerinden bir tanıtım fotoğrafı paylaşan Redmi, Samsung'un 64MP ISOCELL Bright GW1 kamera sensörünün de yeteneklerini göstermiş oldu. Söz konusu telefon ile bir kediyi fotoğraflayan Redmi, göz bölgesine yakınlaştığında bile tüylerin detaylı olarak görülebildiğini paylaştı.

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64 MP KAMERALI TELEFONLAR YOLDA

Realme ve Samsung'un da 64 MP kameralı akıllı telefonlar üzerinde çalıştığı biliniyor. Geçtiğimiz ay Realme Hindistan CEO'su Madhav Sheth, 64 MP kameralı telefonundan bir fotoğraf örneği paylaşmıştı. O fotoğrafa da aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Samsung'un ürettiği yeni 64 MP kamera sensörünün, oldukça etkileyici performanslar sunduğu biliniyor. Önümüzdeki aylarda bu sensöre sahip yeni telefonlar tanıtmaya hazırlanan akıllı telefon üreticileri, böylelikle mobil fotoğrafçılığa yeni bir adım atmış olacak.

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