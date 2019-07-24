taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7237
Euro
6.38
Altın
1425.37
Borsa
102101.23
Gram Altın
262.137

Redmi, 64MP kameralı telefonundan çekilen ilk fotoğrafı paylaştı

Redmi, Samsung'un 64MP ISOCELL Bright GW1 sensörünü kullandığı telefonu ile çekilen ilk fotoğrafı yayınladı.

Haber Merkezi | 24.07.2019 - 11:32..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Xiaomi'den ayrılıp bağımsız bir marka haline gelen Redmi'nin, 64MP sensörlü yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Şirket, söz konusu yeni akıllı telefonu ile çekilen ilk fotoğraf örneğini yayınladı.

Çinli sosyal medya sitesi Weibo üzerinden bir tanıtım fotoğrafı paylaşan Redmi, Samsung'un 64MP ISOCELL Bright GW1 kamera sensörünün de yeteneklerini göstermiş oldu. Söz konusu telefon ile bir kediyi fotoğraflayan Redmi, göz bölgesine yakınlaştığında bile tüylerin detaylı olarak görülebildiğini paylaştı.

(Fotoğrafın tam boyutu için üzerine tıklayın)

redmi

64 MP KAMERALI TELEFONLAR YOLDA

Realme ve Samsung'un da 64 MP kameralı akıllı telefonlar üzerinde çalıştığı biliniyor. Geçtiğimiz ay Realme Hindistan CEO'su Madhav Sheth, 64 MP kameralı telefonundan bir fotoğraf örneği paylaşmıştı. O fotoğrafa da aşağıdan ulaşabilirsiniz.

realme

Samsung'un ürettiği yeni 64 MP kamera sensörünün, oldukça etkileyici performanslar sunduğu biliniyor. Önümüzdeki aylarda bu sensöre sahip yeni telefonlar tanıtmaya hazırlanan akıllı telefon üreticileri, böylelikle mobil fotoğrafçılığa yeni bir adım atmış olacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bulgaristan'da gündem Türkiye'nin S-400'leri

Bulgaristan'da gündem Türkiye'nin S-400'leri

161
Trump, AB'den şikayetçi: Bizi soyuyorlar

Trump, AB'den şikayetçi: Bizi soyuyorlar

70
Ankara'da 16 yaşındaki çocuk damat vuruldu

Ankara'da 16 yaşındaki çocuk damat vuruldu

72
Avrupa'da Türklerin vatandaşlık tercihi Almanya oldu

Avrupa'da Türklerin vatandaşlık tercihi Almanya oldu

153
Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantı bitti

Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantı bitti

96
Babası Boris Johnson'ı anlattı

Babası Boris Johnson'ı anlattı

159
Hande Ataizi: Bir oyuncunun soyunması normal

Hande Ataizi: Bir oyuncunun soyunması normal

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir