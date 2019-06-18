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Redmi K20 Pro dünyanın en hızlı akıllı telefonu oldu

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Redmi K20 Pro, AnTuTu'da 388 bin 803 puan alarak dünyanın en hızlı telefonu olmayı başardı.

Haber Merkezi | 18.06.2019 - 17:02..
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Çinli akıllı telefonun üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren ve piyasaya sürdüğü fiyat-performans telefonlarıyla bilinen Redmi, üst seviye telefonları Redmi K20 ve K20 Pro'yu, geçtiğimiz ay düzenlediği bir etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunmuştu.

Redmi K20 Protelefonları ve cihazları karşılaştırmak için yaygın olarak kullanılan bir kıyaslama aracı olan AnTuTu üzerinden 388 bin 803 puan alarak OnePlus 7 Pro'yu geride bıraktı ve dünyanın en hızlı telefonu oldu.

redmi k20

REDMI K20 PRO ÖZELLİKLERİ

6,39 inç 2340×1080 piksel Full HD+ AMOLED HDRekran ile gelen Redmi K20 Pro, gücünü Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 855'den alıyor. 6 GB RAM + 64/128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128/256 GB depolama seçenekleriyle gelecek üst seviye telefon, tıpkı K20 modelinde olduğu gibi 48 MP + 13 MP + 8 MP olmak üzere üçlü arka kamera ve 20 MP bir ön kamera ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu ön kamera yine telefonun üst kısmından açılıp kapanabilen bir mekanizma içine yerleştirilmiş.

27W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya kapasitesine sahip Redmi K20 Pro'nun fiyatlandırma seçenekleri ise şu şekilde:

  • 6 GB RAM + 64 GB depolama seçeneği   : 361 dolar
  • 6 GB RAM + 128 GB depolama seçeneği : 376 dolar
  • 8 GB RAM + 128 GB depolama seçeneği : 405 dolar
  • 8 GB RAM + 256 GB depolama sürümü   : 434 dolar

 

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