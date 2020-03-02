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Redmi Note 8 Pro için Android 10 güncellemesi yayınlandı

Xiaomi'nin oldukça iyi satış rakamları elde ettiği akıllı telefonu Redmi Note 8 Pro modeline, Android 10 güncellemesi geldi.

Haber Merkezi | 02.03.2020 - 09:11..
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Xiaomi‘nin alt markası Redmi‘nin geçtiğimiz ağustos ayında tanıttığı ve dünya genelinde oldukça ilgi gören telefonu Redmi Note 8 Pro, geçtiğimiz ay Geekbench'te ortaya çıkan Android 10 tabanlı MIUI11 beta güncellemesini Çin'de almaya başlamıştı.

Daha sonra Android 10 güncellemesinin kararlı sürümünü Çin'deki Redmi Note 8 Pro modellerine dağıtmaya başlayan Xiaomi, güncellemenin diğer ülkelere ne zaman geleceği hakkında ise herhangi bir açıklama yapmamıştı.

redmi note 8 pro

ANDROID 10 SÜRÜMÜ REDMI NOTE 8 PRO MODELLERİNE DAĞITILMAYA BAŞLANDI

Xiaomi, uzun bir bekleyişin ardından Android 10 tabanlı MIUI11 güncellemesini dünya çapında Redmi Note 8 Pro modellerine dağıtmaya başladı. MIUI 11.0.2.0.QGGEUXM sürüm numarasına sahip yeni güncelleme, aynı zamanda şubat ayı güvenlik güncellemelerini de içeriyor.

1.9GB boyutundaki Android 10 güncellemesi şu anda birçok ülkede dağıtılmaya başlandı. Yeni güncelleme çok kısa bir süre sonra ülkemizdeki Redmi Note 8 Pro kullanıcılarına da sunulacak. Bu nedenle sık sık güncellemeleri kontrol etmenizde fayda var.

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Redmi Note 8 Pro için Android 10 güncellemesi yayınlandı

Redmi Note 8 Pro için Android 10 güncellemesi yayınlandı

Redmi Note 8 Pro için Android 10 güncellemesi yayınlandı

Redmi Note 8 Pro için Android 10 güncellemesi yayınlandı

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