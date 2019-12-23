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Redmi Note 8 Pro'nun daha ucuz bir sürümü ortaya çıktı

Xiaomi'nin oldukça iyi satış rakamları elde ettiği Redmi Note 8 Pro modelinin, 4GB RAM'e sahip yeni bir sürümü daha olacak.

Haber Merkezi | 23.12.2019 - 16:46..
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Xiaomi‘nin alt markası Redmi‘nin geçtiğimiz ağustos ayında tanıttığı ve dünya genelinde oldukça ilgi gören telefonu Redmi Note 8 Pro, satış fiyatıyla herkesi memnun etmişti.

Bildiğiniz gibi Redmi Note 8 Pro, 6GB ve 8GB RAM seçenekleriyle satışa sunulmuştu. Ancak Xiaomi, bu seçenekler arasına 4GB RAM'li sürümü ekleyip fiyatı daha da aşağıya çekebilir.

redmi note 8 pro

ÇİN'DE ORTAYA ÇIKTI

Xiaomi, Çin'in sertifika kurumu TENAA üzerinde, M1906G7T model numaralı yeni bir Redmi Note 8 Pro modeli listeledi. Sertifika kayıtlarına göre 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği barındıran telefonun RAM kapasitesi ise 4GB olarak görünüyor.

Xiaomi, şu ana kadar Redmi Note 8 Pro'nun farklı bir sürümü üzerinde çalıştığına dair herhangi bir açıklama yapmamıştı. Ancak şirketin kısa bir zaman sonra 4GB RAM'li Redmi Note 8 modelini duyurması bekleniyor. Bu da telefonun fiyatının biraz daha aşağıya ineceğini gösteriyor.

TENAA'da listelenen serfika kaydı:

xiaomş

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Redmi Note 8 Pro'nun daha ucuz bir sürümü ortaya çıktı

Redmi Note 8 Pro'nun daha ucuz bir sürümü ortaya çıktı

Redmi Note 8 Pro'nun daha ucuz bir sürümü ortaya çıktı

Redmi Note 8 Pro'nun daha ucuz bir sürümü ortaya çıktıRedmi Note 8 Pro'nun daha ucuz bir sürümü ortaya çıktı

Redmi Note 8 Pro'nun daha ucuz bir sürümü ortaya çıktı

Redmi Note 8 Pro'nun daha ucuz bir sürümü ortaya çıktı

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