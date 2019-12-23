Redmi Note 8 Pro'nun daha ucuz bir sürümü ortaya çıktı

Xiaomi‘nin alt markası Redmi‘nin geçtiğimiz ağustos ayında tanıttığı ve dünya genelinde oldukça ilgi gören telefonu Redmi Note 8 Pro, satış fiyatıyla herkesi memnun etmişti.

Bildiğiniz gibi Redmi Note 8 Pro, 6GB ve 8GB RAM seçenekleriyle satışa sunulmuştu. Ancak Xiaomi, bu seçenekler arasına 4GB RAM'li sürümü ekleyip fiyatı daha da aşağıya çekebilir.

ÇİN'DE ORTAYA ÇIKTI

Xiaomi, Çin'in sertifika kurumu TENAA üzerinde, M1906G7T model numaralı yeni bir Redmi Note 8 Pro modeli listeledi. Sertifika kayıtlarına göre 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği barındıran telefonun RAM kapasitesi ise 4GB olarak görünüyor.

Xiaomi, şu ana kadar Redmi Note 8 Pro'nun farklı bir sürümü üzerinde çalıştığına dair herhangi bir açıklama yapmamıştı. Ancak şirketin kısa bir zaman sonra 4GB RAM'li Redmi Note 8 modelini duyurması bekleniyor. Bu da telefonun fiyatının biraz daha aşağıya ineceğini gösteriyor.

TENAA'da listelenen serfika kaydı:

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