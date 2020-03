Redmi Note 9 Pro ve Pro Max tanıtıldı: İşte fiyatlar ve özellikler

Xiaomi'nin dünya genelinde oldukça iyi satış rakamları elde ettiği Redmi Note 8 Pro, artık yerini Redmi Note 9 Pro serine bıraktı. Xiaomi, bugün düzenlediği etkinlikte Redmi Note 9 Pro ve Pro Max olmak üzere iki yeni model tanıttı.

Özelikle yüksek batarya kapasiteleriyle dikkat çeken telefonların özelliklerine ve çıkış fiyatlarına birlikte göz atalım

REDMI NOTE 9 PRO VE PRO MAX ÖZELLİKLERİ

Her iki telefona da baktığımızda, ekran boyutları arasında herhangi bir fark olmadığını görüyoruz. Her iki telefon da 6,67 inç büyüklüğünde FullHD+ ekrana sahip. Ayrıca her iki telefon da Snapdragon 720G işlemcisinden gücünü alıyor.

Redmi Note 9 Pro modelinde 48MP + 8MP + 5MP + 2MP olmak üzere dörtlü arka kamera ve 16MP ön kamera bulunuyor.

Redmi Note 9 Pro Max modelinde ise daha güçlü kameralar kullanılmış. 64MP + 8MP + 5MP + 2MP arka kameralara sahip telefonun ön tarafında 32MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

Redmi Note 9 Pro, 4GB / 6GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleriyle gelirken, Redmi Note 9 Pro Max ise 6GB / 8GB RAM ve 64GB / 128GB depolama seçenekleriyle kullanıcılarla buluşuyor.

Her iki telefonda da 5.020 mAh batarya kapasitesi bulunurken, Pro modelinde 18W, Pro Max modelinde ise 33W hızlı şarj desteği karşımıza çıkıyor.

FİYATLAR

Redmi Note 9 Pro - 4GB RAM + 64GB depolama sürümü: 175 dolar

Redmi Note 9 Pro - 6GB RAM + 128GB depolama sürümü: 215 dolar

Redmi Note 9 Pro Max - 6GB RAM + 64GB depolama sürümü: 200 dolar

Redmi Note 9 Pro Max - 6GB RAM + 128GB depolama sürümü: 230 dolar

Redmi Note 9 Pro Max - 8GB RAM + 128GB depolama sürümü: 255 dolar

