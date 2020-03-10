Redmi Note 9 Pro'nun bazı özellikleri belli oldu

Xiaomi'nin dünya genelinde oldukça iyi satış rakamları elde ettiği Redmi Note 8 Pro, yavaş yavaş yerini Redmi Note 9 Pro'ya bırakacak.

12 Mart'ta düzenleyeceği etkinlikte yeni telefonunu tanıtacak olan Çinli şirket, şimdiye kadar Redmi Note 9 Pro hakkında pek fazla bilgi vermese de geçtiğimiz günlerde telefonun görüntüsü internette sızdırılmıştı.

REDMI NOTE 9 PRO ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 9 Pro modelinin geçtiğimiz günlerde Federal İletişim Kurulu (FCC) sertifikası ortaya çıktı. Sertifikada yer alan bilgilere bakarak telefonun sahip olacağı özellikleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

Model numarası: M2003J6A1G

Batarya: 4920 mAh

4920 mAh Şarj: 30W hızlı şarj

30W hızlı şarj İşletim sistemi: Android 10

Android 10 İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

RAM: 6GB

Kamera: 4'lü arka kamera

Redmi Note 9 Pro'nun FCC sertifikasında yer alan bilgiler ise şu şekilde:

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.