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Redmi Note 9 Pro'nun bazı özellikleri belli oldu

Redmi Note 8 Pro'nun bir üst modeli olarak karşımıza çıkacak Redmi Note 9 Pro, FCC sertifikasında ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 10.03.2020 - 08:55..
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Xiaomi'nin dünya genelinde oldukça iyi satış rakamları elde ettiği Redmi Note 8 Pro, yavaş yavaş yerini Redmi Note 9 Pro'ya bırakacak.

12 Mart'ta düzenleyeceği etkinlikte yeni telefonunu tanıtacak olan Çinli şirket, şimdiye kadar Redmi Note 9 Pro hakkında pek fazla bilgi vermese de geçtiğimiz günlerde telefonun görüntüsü internette sızdırılmıştı.

redmi note 9 pro

REDMI NOTE 9 PRO ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 9 Pro modelinin geçtiğimiz günlerde  Federal İletişim Kurulu (FCC) sertifikası ortaya çıktı. Sertifikada yer alan bilgilere bakarak telefonun sahip olacağı özellikleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Model numarası: M2003J6A1G
  • Batarya: 4920 mAh
  • Şarj: 30W hızlı şarj
  • İşletim sistemi: Android 10
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G
  • RAM: 6GB
  • Kamera: 4'lü arka kamera

 

Redmi Note 9 Pro'nun FCC sertifikasında yer alan bilgiler ise şu şekilde:

redmi note 9 pro

 

redmi note 9 pro

redmi note 9 pro

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Redmi Note 9 Pro'nun bazı özellikleri belli oldu

Redmi Note 9 Pro'nun bazı özellikleri belli oldu

Redmi Note 9 Pro'nun bazı özellikleri belli oldu

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