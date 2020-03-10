Redmi Note 9 Pro'nun bazı özellikleri belli oldu

Xiaomi'nin dünya genelinde oldukça iyi satış rakamları elde ettiği Redmi Note 8 Pro, yavaş yavaş yerini Redmi Note 9 Pro'ya bırakacak.
12 Mart'ta düzenleyeceği etkinlikte yeni telefonunu tanıtacak olan Çinli şirket, şimdiye kadar Redmi Note 9 Pro hakkında pek fazla bilgi vermese de geçtiğimiz günlerde telefonun görüntüsü internette sızdırılmıştı.
REDMI NOTE 9 PRO ÖZELLİKLERİ
Redmi Note 9 Pro modelinin geçtiğimiz günlerde Federal İletişim Kurulu (FCC) sertifikası ortaya çıktı. Sertifikada yer alan bilgilere bakarak telefonun sahip olacağı özellikleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:
- Model numarası: M2003J6A1G
- Batarya: 4920 mAh
- Şarj: 30W hızlı şarj
- İşletim sistemi: Android 10
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G
- RAM: 6GB
- Kamera: 4'lü arka kamera
Redmi Note 9 Pro'nun FCC sertifikasında yer alan bilgiler ise şu şekilde:
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