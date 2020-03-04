Redmi Note 9 Pro'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı

Xiaomi'nin dünya genelinde oldukça iyi satış rakamları elde ettiği Redmi Note 8 Pro, yavaş yavaş yerini Redmi Note 9 Pro'ya bırakacak.

12 Mart'ta düzenleyeceği etkinlikte yeni telefonunu tanıtacak olan Çinli şirket, şimdiye kadar Redmi Note 9 Pro hakkında pek fazla bilgi vermese de telefonun görüntüsü internette sızdırıldı.

Yalnızca arka tasarımı gösteren Redmi Note 9 Pro'nun ilk görseli şu şekilde:

DÖRTLÜ ARKA KAMERA

Redmi Note 9 Pro'nun dörtlü arka kamera ile geleceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Yukarıdaki görsel de bu bilgiyi doğruluyor. Ancak şirket, arka kameraları kenarları oval kare bir çerçeve içerisine yerleştirerek tasarım değişikliğine gitti. Bu kameraların hemen alt tarafında ise LED flaş ışığı karşımıza çıkıyor.

Redmi Note 9 Pro'nun arka kısmında ise herhangi bir parmak izi okuyucusu bulunmuyor. Bu nedenle bu sensörün ya yan tarafta ya da ekrana gömülü olarak karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.

Son olarak Snapdragon 720G işlemcisinden güç alması beklenen telefon hakkında yeni bilgiler ortaya çıktığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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