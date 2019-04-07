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Reform paketi 10 Nisan'da açıklanacak

Piyasaların beklediği reform paketi Bakan Albayrak tarafından tüm ayrıntılarıyla açıklanacak.

Haber Merkezi | 07.04.2019 - 10:54..
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda hayata geçirilecek reform paketini kamuoyuna duyuracak.

ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLANACAK

Bakan Albayrak söz konusu reform paketini 10 Nisan Çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısıyla paylaşacak.

Albayrak, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, büyüme, enflasyon, bankacılık başta olmak üzere tüm alanlarda atılacak adımları içeren genel çerçeveye ilişkin açıklamalarda bulunacaklarını belirtmişti.

Reform paketi 10 Nisan'da açıklanacak

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