Reform paketi 10 Nisan'da açıklanacak

1 Türkiye'den Libya'ya seyahat uyarısı Çatışmaların arttığı ülkede, Trablus ve çevresinde yaşananlar sonrası Dışişleri Bakanlığı, bölgede seyahat gerçekleştirecek olanların dikkatli olmasını istedi.

2 İstanbul'da hırsız kombiyle kaçarken yakalandı İstanbul Güven Timleri, hırsızı omzunda kombiyle kaçarken suçüstü yakaladı.

3 ABD, YPG'ye yardıma ara vermedi Terör örgütü YPG'nin işgali altında bulunan Kamışlı'da teröristlere ait zırhlı paletin taşındığı görüldü.

4 Irak ABD'den 6 adet F-16 savaş uçağı aldı Beled Hava Üssü'ne yerleştirilen uçakların Irak'a kaç paraya satıldığı açıklanmadı.

5 Galatasaray'da savunma düşündürüyor Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın savunma hattı, kart cezalısı Luyindama ve Marcao'nun yerine Semih Kaya-Ahmet Çalık ikilisine emanet edilecek.

6 Tunceli'de teröristlerin silah deposu imha edildi Depoda 1'i keskin nişancı, 1'i makineli toplam 10 tüfek, 1 ton amonyum nitrat ve C-4 patlayıcı ile birlikte çok sayıda mühimmat ele geçirildi.