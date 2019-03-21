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Kaza yapan gençler polisten kaçmaya çalıştı

Refüje çarparak kaza yapan otomobili terk edip, kaçmaya çalışan 4 kişi, kovalama sonucunda yakalandı.

DHA | 21.03.2019 - 08:21..
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Adana'nın Sarıçam ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda gece yarısı sıralarında 34 BTU 722 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüje çarptı.

Kazanın ardından otomobildeki 4 genç, bölgeden uzaklaşmak istedi. Mahalle bekçileri, gençleri fark edip peşlerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bekçilerin de yardımıyla kısa süreli kovalamacayla yakalandı.

Kaza yapan gençler polisten kaçmaya çalıştı

SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI

Otomobilde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamazken; gençler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Kaza yapan gençler polisten kaçmaya çalıştı

Kaza yapan gençler polisten kaçmaya çalıştı

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