Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Fertek Mahallesi'nde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenileyen 34 CBM 337 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolden çıkıp, refüje çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin zıkışan araçtan çıkardığı 2 kişi, ambulansla ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Ünivesitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan iki kişi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, ölen 2 kişinin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.