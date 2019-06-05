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Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Niğde'de refüje çarpan otomobilde bulunan 2 kişi, ağır yaralı kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

DHA | 05.06.2019 - 04:54..
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Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Fertek Mahallesi'nde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenileyen 34 CBM 337 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolden çıkıp, refüje çarptı.

Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin zıkışan araçtan çıkardığı 2 kişi, ambulansla ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Ünivesitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Ağır yaralanan iki kişi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, ölen 2 kişinin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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