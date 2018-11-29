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Reggie, UNESCO küresel kültürel miras listesinde

UNESCO, reggie müziğini küresel kültürel miras listesine eklediğini açıkladı.

Haber Merkezi | 29.11.2018 - 12:29..
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Bob Marley gibi sanatçılar sayesinde uluslararası üne kavuşan Jamaika usulü rock olarak da bilinen reggie müziği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) küresel kültürel hazineler listesinde yer kazandı.

MÜZİKTE FARKLI BİR TÜR

Moğolistan'ın Deve İkna Ritüeli, Çekya'nın kuklacılık ve tekne inşa, hac ve yemek pişirme gibi 300'den fazla geleneksel uygulama içeren kültürel geleneklerin bir listesine katılan reggie müziği, ska ve rocksteady gibi Jamaika müzik türleri ile akraba, fakat başlı başına apayrı bir tür.

Reggie, UNESCO küresel kültürel miras listesinde

YARIM ASIRLIK MÜZİK

1960'larda Jamaika'da ska ve rocksteady müziklerinden esinlenilerek oluştu. Özellikle roots reggie türü rastafarianizm ile iç içe ve bir felsefeye dayanıyor.

Reggie; inanç, aşk, barış, yoksulluk, eşitsizlik gibi temaları barındırırken, karşıt bir duruş sergiliyor. 1970'lerden itibaren dünyada popülarite kazanan Reggie, ünlü sanatçı Bob Marley sayesinde dünya çapında üne kavuştu.

Reggie, çok sayıda Jamaikalı göçmenin İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki yıllarda ABD ve İngiltere’ye göç etmesiyle hızla popüler oldu.

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