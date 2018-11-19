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Reina Katliamı davasında 5 sanık tahliye edildi

Ortaköy'de isimli eğlence mekanına 1 Ocak 2017 tarihinde düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada 5 sanık için tahliye kararı verildi.

DHA | 19.11.2018 - 23:06..
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İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de Cezaevi'nin karşısında bulunan binada yapılan davanın öğleden sonraki oturumunda avukatların ve sanıkların tahliye talepleri alındı.

Taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 5 sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, iddianamenin, fezleke özetinin ve raporların Özbekçe Kiril alfabesine göre tercüme ettirildikten sonra celse arasında sanık  Abdulkadir Masharipov'a tebliğ edilmesini kararlaştırdı. Masharipov'a savunmasını hazırlaması için son kez süre verilmesine karar veren mahkeme heyeti, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma  2019 yılının Şubat ayına ertelendi.

İDDİANAME

Ortaköy'de Yılbaşı gecesi Reina'da gerçekleştirilen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş 79 kişi ise yaralanmıştı. Hazırlanan iddianamede saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme", "79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme",  "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da arasında bulunduğu 4 sanık hakkında da aynı cezalar istenirken, diğer 52 sanık hakkında da, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.  Öte yandan sanık Seyiti Kaiseerjiang hakkında "Örgüt üyeliği", "Anayasayı ihlal", "Adam öldürme", "Adam öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet"  suçlarından iddianame düzenlenmiş, davada sanık sayısı 58'e yükselmişti.

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