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Reina saldırganının ev arkadaşı yakalandı

Reina saldırganının ev arkadaşı Adana’da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İHA | 24.12.2018 - 15:02..
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Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan geniş çaplı araştırmada, Adana'nın Seyhan ilçesinde sahte Suriye kimliğiyle yakalanan şüpheli A.G.’nin, 2011’de Çeçenistan’da El Kaide terör örgütü adına faaliyet gösterdiği, 2013’te ülkesinde aranmaya başlanmasının ardından Türkiye’ye giriş yaptığı ve bir yıl sonra da yine aynı örgüt adına eylem yapmak amacıyla Suriye’ye kısa bir süre gidip geldiği değerlendirildi.

2017'DE MISIR'A ÇIKIŞI YAPILDI

‘Yabancı terörist savaşçı’ şüphesiyle 2017’de Mısır’a çıkışı yapılan şüphelinin, sahte pasaportla geçtiğimiz ocak ayında yeniden Türkiye’ye geldiği ve sözde ‘cihat etmek’ amacıyla illegal yollardan Suriye’ye gidip terör örgütü El Kaide’nin Suriye yapılanması “Fetih El Şam Cephesi” ve “Heyet Tahrir Şam” terör örgütleri adına faaliyet gösterdiği yönünde veriler elde edildi.

Reina saldırganının ev arkadaşı yakalandı

SİLAHLI FOTOĞRAFLAR VE EYP DÜZENEKLERİ

Kod adı kullandığı belirlenen şüpheli A.G.’den ele geçirilen dijital malzemelerin incelenmesinde, Çeçenistan ve Suriye’de terör örgütleri adına göstermiş olduğu faaliyetlerle ilgili silahlı fotoğrafları ile çok sayıda el yapımı patlayıcı düzenekleriyle ilgili görüntüler bulunduğu tespit edildi.

REİNA SALDIRGANININ İKAMETİNDE PARMAK İZİ BULUNDU

Yapılan parmak izi incelemesinde, 1 Ocak 2017’de İstanbul’da yılbaşı gecesi Reina eğlence merkezine düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybedip, 79 kişinin de yaralandığı saldırının tutuklanan zanlısı Tacik asıllı Özbek vatandaşı Abdulkadir Masharipov’un, Başakşehir ilçesindeki kaldığı ikamette tespit edilen parmak izlerinden birinin şüpheli A.G.ye ait olduğu anlaşıldı.

Şüphelinin, ülkemize yılbaşında terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla, gelmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Şüpheli A.G., Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Terör örgütü El-Kaide'nin Suriye'deki yapılanmasında faaliyet gösteren 'Heyet Tahrir Şam'a üye olduğu değerlendirilen Çeçenistan asıllı Rus vatandaşı A.G. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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