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Reis bizi Afrin'e götür diye slogan attırıp bedelli yaptı

AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, bedelli askerlik görevini İskenderun'da tamamladı.

Haber Merkezi | 20.07.2019 - 13:49..
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Reis bizi Afrin'e götür diye slogan attırıp bedelli yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Kocaeli Gençlik Kongresi'nde "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları atılıyordu.

Bu sloganların talimatı ise İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman tarafından verilmişti.

Gençlerle birlikte salona coşku vermek için durmadan slogan attıran Kahraman, askerlik hizmetini tamamlamak için bedellik askerlikten yararlananlarda oldu.

"VATAN GÖREVİMİZİ TAMAMLADIK"

Hatay'ın İskenderun ilçesinde görevini tamamlayan Kahraman, "Vatan görevimizi hayırlısıyla tamamladık. Güzel vatanımızı ve kadim milletimizi savunmak üzere silah altında olan genç kardeşlerimize rabbimden kolaylık diliyorum" tweet'ini attı.

Kocaeli İl Gençlik Kolları üyelerinin "Reis bizi Afrin'e götür" tezahüratları üzerine Erdoğan, "Afrin'in kenar kıyılarına ben gittim. Komutana sordum, 'Ne durumdayız, ihtiyaç var mı?' 'Şimdilik henüz yok' dediler. Olduğu anda beraber gideceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Reis bizi Afrin'e götür diye slogan attırıp bedelli yaptı

Reis bizi Afrin'e götür diye slogan attırıp bedelli yaptı

Reis bizi Afrin'e götür diye slogan attırıp bedelli yaptı

Reis bizi Afrin'e götür diye slogan attırıp bedelli yaptı

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