taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9643
Euro
6.6845
Altın
1279.04
Borsa
93946.08
Gram Altın
245.32

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını vurdu

Beşşar Esad rejimi güçleri, TSK'nın "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde ateşkes gözlem misyonu için kurduğu noktanın yakınına saldırı düzenledi.

AA | 04.05.2019 - 19:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Esad rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçleri, TSK'nin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde İdlib'in güney, Hama'nın kuzeybatı kırsalında bulunan Zaviye bölgesinde kurduğu 10 numaralı gözlem noktasının yakınını topçu saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda gözlem noktasını çevreleyen koruma duvarı da vuruldu.

3 HELİKOPTER GÖZLEM NOKTASINDA

Saldırının ardından TSK'ye ait bir savaş uçağı eşliğinde 3 helikopterin gözlem noktasına iniş yaptığı öğrenildi.

Saldırının Lazkiye'nin doğusundaki dağ kümesinden ya da Hama kırsalındaki Kerim bölgesinden yapıldığı tahmin ediliyor.

12 GÖZLEM NOKTASI

Rejimi güçleri, söz konusu noktaya 29 Nisan'da da saldırı düzenlemiş, bölgeye sığınan bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetmişti.

TSK'nin Astana anlaşmaları çerçevesinde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki ateşkesi korumak için kurduğu 12 adet gözlem noktası bulunuyor. Bu noktaların birkaç kilometre karşısında Beşşar Esad rejimi ordusu unsurları ve İran destekli yabancı terörist gruplar konuşlu.

Rejim ve destekçileri, bölgedeki sivil yerleşimleri 17 Eylül 2018'de Türkiye ve Rusya arasında imzalanan mutabakata rağmen ve o tarihten bu yana hedef alıyor. Sivillerden bir kısmı Türkiye sınırı yakınındaki kamplara, bir kısmı da TSK'nin gözlem noktalarının yakınına sığınıyor. Esad rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vekillerin hizmetine 80 yeni makam aracı verildi

Vekillerin hizmetine 80 yeni makam aracı verildi

1564
Azez ve Hakkari'de saldırı: 4 şehit

Azez ve Hakkari'de saldırı: 4 şehit

563
Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de Solucan Bank

Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de Solucan Bank

317
TCG Anadolu su ile buluştu

TCG Anadolu su ile buluştu

170
İstanbul'da suya indirim geliyor

İstanbul'da suya indirim geliyor

528
AK Parti ve CHP'den art arda İstanbul açıklaması

AK Parti ve CHP'den art arda İstanbul açıklaması

690
Davutoğlu cephesi 'intihar kurgu' iddialarına cevap verdi

Davutoğlu cephesi 'intihar kurgu' iddialarına cevap verdi

265
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir