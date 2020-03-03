Rejim ve Rusya'dan İdlib'e saldırı: 12 sivil öldü

İBB yönetimi tarafından müzelerin girişlerine yüzde 50 ile 30 arasında zam yapıldı.

İBB bu kez müzelere zam yaptı

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Şehit babası: Gerekirse beni de Suriye'ye götürsünler

Esad rejiminin hain saldırısında şehit olan 34 askerden biri olan Batmanlı sözleşmeli er Cuma Bağatur’un babası Mehmet Bağatur, "Vatan sağ olsun" dedi.