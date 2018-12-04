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Rekabet Kurumu: Soğan fiyatlarını takip ediyoruz

Soğan fiyatlarına ilişkin güncel bir Rekabet Kurulu kararı bulunmadığı ancak gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

AA | 04.12.2018 - 11:23..
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Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruda; bazı basın yayın organlarında yer alan haber ve yorumlarda, soğan fiyatındaki artışların, patates ve soğan ticaretiyle iştigal eden teşebbüslerin, rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulundukları iddiasıyla ilgili Rekabet Kurumu tarafından 8 Ağustos'ta alınan kararla ilişkilendirildiği ifade edildi.

Rekabet Kurumu: Soğan fiyatlarını takip ediyoruz

Söz konusu kararda yer verilen inceleme, tespit ve değerlendirmelerin, ilgili kararın alındığı tarihten önceki döneme yönelik olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bahse konu haber ve yorumlarda iddia edildiği gibi soğan fiyatlarına ilişkin mevcut durumda yaşanan gelişmelerin incelendiği ya da değerlendirildiği ve bu gelişmeler üzerine alınan güncel bir Rekabet Kurulu kararı bulunmamaktadır. Yapılan inceleme ve araştırmalar üzerine alınan kurul kararlarının vaka özelinde ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile sınırlı olduğu, dolayısıyla bu kapsamda ele alınan konuların diğer mevzuat bakımından da hukuka uygun olduğu anlamına gelmeyeceği vurgulanmalıdır ancak son günlerdeki soğan fiyatlarıyla ilgili gelişmeler kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir."

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