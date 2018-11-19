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Rektör Karabulut, öğrencilerle bir araya geldi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Arapgir Meslek Yüksekokulu’nda incelemelerde bulundu.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 11:00..
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, il merkezlerine uzak olan Meslek Yüksekokullarını, üniversitenin güçlü ve gelişmeye açık yönü olarak gördüğünü ifade ederek, yerel ürünlerin bilimsel çalışmalarla katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesine destek vereceklerini kaydetti.

SORUNLAR TARTIŞILDI

Rektör Karabulut, Arapgir Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret ederek, burada öğrenci, akademik kadro ve idari personelle bir araya geldi. Arapgir Meslek Yüksekokulu’nun sorun ve sıkıntılarının yanında talepler masaya yatırıldı.

Rektör Karabulut, öğrencilerle bir araya geldi

"MESLEK YÜKSEKOKULLARI BİZİM GÜÇLÜ YANIMIZ"

Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Sanki olumsuz gibi görünen Meslek Yüksekokullarının çokluğu, şehre uzaklığı ben bizim olumlu yönümüz diye düşünüyorum. Bazen güçlü yönlerin analizleri yapılır. Meslek Yüksekokulları Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak bizim hem güçlü yanımız, hem de gelişmeye açık yönümüz diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Rektör Karabulut, öğrencilerle bir araya geldi

FARKINDALIK YARATAN PROJELER YARATIN İSTEĞİ

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Arapgir Meslek Yüksekokulu bünyesindeki laboratuvarları ve atölyeleri tek tek gezerek incelemelerde de bulundu. El sanatları Atölyesinde yapılan çalışmaları her zaman destekleyeceğini belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümünün Otomotiv Atölyesinde yaptığı incelemede öğrencilerin bitirme projeleri ve elektrikli araç projesi üzerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Rektör Prof. Dr. Karabulut, akademisyen ve öğrencilerden otomotiv konusunda farkındalık oluşturacak projeler beklediğini kaydetti.

Rektör Karabulut, öğrencilerle bir araya geldi

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