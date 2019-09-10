Realme, daha ucuz 5G telefon satışa çıkaracak

Son aylarda 5G teknolojisi ile ilgili haberler sıkça karşımıza çıkıyor. Samsung ve Huawei gibi önde gelen akıllı telefon üreticileri, şimdiden 5G destekli akıllı telefonlar piyasaya sürse de birçok ülke henüz bu teknolojiye hazır değil.

Şu anda piyasada bulunan 5G destekli akıllı telefonlar, Snapdragon 855 işlemci ile birlikte Qualcomm'un x50 5G modemini kullanıyor. Dün sizlerle paylaştığımız haberimizde, Qualcomm'un gelecek yıl bu modemi orta seviye işlemcilerinde de kullanacağından bahsetmiştik.

Qualcomm, 5G bağlantısını gelecek yıldan itibaren Snapdragon 6xx ve Snapdragon 7xx serisi işlemcilerine de yerleştirecek. Böylece Qualcomm'un bu işlemcilerini kullanan orta seviye akıllı telefonlar da 5G desteğine kavuşmuş olacak.

İLK KULLANAN REALME OLACAK

Akıllı telefon üreticisi Realme, çok yakında Snapdragon 7xx işlemcisi tarafından desteklenen yeni bir 5G telefon modeli piyasaya süreceğini açıkladı. Realme XT Pro olması beklenen bu telefon, orta seviye bir 5G'li işlemci kullandığı için piyasada bulunan diğer amiral gemisi 5G telefon modellerinden daha ucuza satılacak.

Tamamen orta seviye özellikler ile gelmesi beklenen bu telefonun, 6,4 inç 90Hz FHD + AMOLED ekrana, Snapdragon 730G işlemciye, 8 GB RAM'e ve 128 GB depolama alanına sahip olması bekleniyor. Aynı zamanda 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere dörtlü arka kamerayla gelmesi beklenen telefonun ön tarafında ise 32 MP tek bir kamera olması muhtemel.





5G AKILLI TELEFONLAR UCUZLAYACAK

Her ne kadar OnePlus 7 Pro ve Samsung Galaxy Note 10 gibi amiral gemisi modellerinde 5G desteği olsa da bu telefonlar, oldukça yüksek fiyatlara satılıyor. Qualcomm ise daha ucuz işlemcilerine 5G desteği getirerek, gelecek yıl piyasaya çıkacak orta seviye 5G telefonlarının daha uygun fiyata satılmasını sağlayacak.

Qualcomm'dan yapılan açıklamaya göre 5G destekli Snapdragon 7xx işlemcisini; LG, Oppo ve HMD Global (Nokia) olmak üzere toplamda 12 üretici kullanacak. Şirket, bu üreticilerin 2019'un sonlarına doğru yeni işlemciye sahip modellerini piyasaya sürmesini bekliyor. 5G destekli Snapdragon 6xx işlemcilerini kullanacak akıllı telefonların ise gelecek yılın ikinci çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor.

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