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REM nedir

Hızlı göz hareketi anlamına da gelen REM, uykunun rüya görülen kısmıdır. Adını, bu esnada gözlerin hızlı hızlı hareket etmesinden alır.

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REM nedir

Normal bir uykuda yaklaşık bir buçuk saatte bir hızlı göz hareketi evresi tekrarlar ve evrenin süresi 20 dakika kadar devam eder.

REM rüya esnasında kişinin gözleri hareket halindedir.

ASABİ BİR HAL

Ayrıca REM uykusu sırasında uyandırılan şahıslar, çoğunlukla rüya görmekte olduklarını bildirmişlerdir.

Rüya esnasında uyandırılan şahıs gün içerisinde yorgun, asabi bir hal alır. REM uykusu tamamlandığında uyanan insanların, daha dinç hissettikleri de bilinmektedir.

REM nedir

KISMİ FELÇ YARATIYOR

Bunun nedeni ise REM uykusundayken beynin hareket fonksiyonlarını engelleyerek kısmi bir felç hali yaratmasıdır.

Çocuklukta REM uykusunun süresi daha fazladır. REM uykusundaki bir kişi televizyon seyrederken harcadığı enerjiden daha fazlasını harcamaktadır. İyi bir uyku REM bilinçaltı birikimini boşaltmaya da yardımcıdır.

UYKU EVRELERİ

- Evre (0): Bütünüyle uyanıklık değişmiştir.

- Evre (I): Uyku basması. Bu, uykuya dalmakta olan bir kişinin karşılaştığı durumdur. Eğer kişi uykunun bu evresinde uyandırılırsa etrafında olup bitenden tamamen haberdar olmamasına karşın genellikle uyanık olduğunu söyleyecektir.

- Evre (II): Uykunun bu evresinde bilinç, kişi uyandırıldığında uykuda olduğunu hatırlayabilmesine yeterli olacak şekildedir.

- Evre (III ve IV): Yavaş dalgalı uyku anlamına gelir.

REM nedir

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