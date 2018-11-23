Rembrandt'ın parmak izi olan tablosu satışta

Hollandalı ressam Rembrandt’ın Hz. İsa’yı resmettiği Genç Bir Adamın Başı isimli tablosu Londra’da açık artırmayla satışa çıkacak.

60 YIL SONRA İLK KEZ SATIŞA SUNULACAK

Sotheby’s tarafından, 60 yıl sonra ilk kez satışta olacak ve yaklaşık 7.8 milyon dolara (42 milyon TL) alıcı bulması tahmin edilen tabloyu bu denli değerli kılansa resmin üzerinde Rembrandt’a ait olduğu tahmin edilen parmak izi.





KURUMAYAN TUVALİ TUTUNCA PARMAK İZİ ÇIKTI

Ünlü ressamın, henüz kurumadan tabloyu eline alması nedeniyle tuvalde parmak izinin çıktığı düşünülüyor.





