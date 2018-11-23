taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2897
Euro
6.021
Altın
1222.6
Borsa
92888.1
Gram Altın
207.766

Rembrandt'ın parmak izi olan tablosu satışta

Sanat tarihinin önemli isimlerinden Hollandalı ressam Rembrandt’ın, üzerinde parmak izleri bulunan 400 yıllık tablosu satışa çıkarılıyor.

Haber Merkezi | 23.11.2018 - 11:34..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Rembrandt'ın parmak izi olan tablosu satışta

Hollandalı ressam Rembrandt’ın Hz. İsa’yı resmettiği Genç Bir Adamın Başı isimli tablosu Londra’da açık artırmayla satışa çıkacak.

60 YIL SONRA İLK KEZ SATIŞA SUNULACAK

Sotheby’s tarafından, 60 yıl sonra ilk kez satışta olacak ve yaklaşık 7.8 milyon dolara (42 milyon TL) alıcı bulması tahmin edilen tabloyu bu denli değerli kılansa resmin üzerinde Rembrandt’a ait olduğu tahmin edilen parmak izi.

Rembrandt'ın parmak izi olan tablosu satışta

KURUMAYAN TUVALİ TUTUNCA PARMAK İZİ ÇIKTI

Ünlü ressamın, henüz kurumadan tabloyu eline alması nedeniyle tuvalde parmak izinin çıktığı düşünülüyor.


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiliz medyası: Brexit anlaşması Türkiye tuzağı gibi

İngiliz medyası: Brexit anlaşması Türkiye tuzağı gibi

34
Tutuklu devrik lider Mursi'den yıllar sonra ilk fotoğraf

Tutuklu devrik lider Mursi'den yıllar sonra ilk fotoğraf

101
Kadın teröristin itirafları: Kandil'de tecavüz ve infaz vardı

Kadın teröristin itirafları: Kandil'de tecavüz ve infaz vardı

81
Trump: Hükümeti kapatırım

Trump: Hükümeti kapatırım

28
Rus turistlerin tatil tercihleri

Rus turistlerin tatil tercihleri

86
Obradovic'ten basketbolculara fırça

Obradovic'ten basketbolculara fırça

48
İbrahim Kalın: Türkiye anlaşılırsa Patriot da alabilir

İbrahim Kalın: Türkiye anlaşılırsa Patriot da alabilir

107
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir