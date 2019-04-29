Renault Grubu’nun satış cirosu

2019 yılının ilk çeyreğinde Renault Grubu’nun cirosu 12 milyar 527 milyon avroya ulaştı. (% -4.8 ). Sabit döviz kuru ve katsayı ile düşüş %2.7 oranında gerçekleşecekti.

BREZİLYA'DAKİ SATIŞLAR ARTTI

Avrupa’da grubun satışları, pazardaki %2.4’lük düşüşe rağmen Clio, Yeni Duster, Zoe ve LCV modellerinin güçlü satış performansı sayesinde %2.0 artış kaydetti. Renault Grubu’nun Brezilya’daki satışları %29.4 oranında arttı ve %8.9 düzeyindeki rekor pazar payına ulaştı.

Kwid modeli bölgedeki başarısını sağlamlaştırdı. Rusya’da, pazarın ve Renault Grubu satışları 2018’e göre neredeyse sabit kaldı ve pazar payı %28.5 oldu. Lada Granta bu piyasada en çok satan araç oldu.

LANSMAN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Renault Grubu, pazarın yüzde 49 daraldığı Arjantin’de ve yüzde 44 daraldığı Türkiye’de pazar payını artırmayı başardı. İran’da ABD’nin yaptırımlarının yürürlüğe girmesi grubun Ağustos 2018’den bu yana satışlarını durdurmasına neden oldu.

Çok yakında Avrupa’da Yeni Clio, Rusya’da Arkana, Hindistan’da Triber ve Çin’de City K-ZE olmak üzere yeni ürünlerin lansman hazırlıkları sürüyor.