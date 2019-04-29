taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9361
Euro
6.6291
Altın
1280.04
Borsa
94598.4
Gram Altın
244.916

Renault Grubu’nun satış cirosu

Renault Grubu’nun cirosu ilk çeyrekte toplam 12 milyar 527 milyon avro olarak açıklandı.

Haber Merkezi | 29.04.2019 - 16:07..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş
Renault Grubu’nun satış cirosu

2019 yılının ilk çeyreğinde Renault Grubu’nun cirosu 12 milyar 527 milyon avroya ulaştı. (% -4.8 ). Sabit döviz kuru ve katsayı ile düşüş %2.7 oranında gerçekleşecekti.

BREZİLYA'DAKİ SATIŞLAR ARTTI

Avrupa’da grubun satışları, pazardaki %2.4’lük düşüşe rağmen Clio, Yeni Duster, Zoe ve LCV modellerinin güçlü satış performansı sayesinde %2.0 artış kaydetti. Renault Grubu’nun Brezilya’daki satışları %29.4 oranında arttı ve %8.9 düzeyindeki rekor pazar payına ulaştı.

Kwid modeli bölgedeki başarısını sağlamlaştırdı. Rusya’da, pazarın ve Renault Grubu satışları 2018’e göre neredeyse sabit kaldı ve pazar payı %28.5 oldu. Lada Granta bu piyasada en çok satan araç oldu.

Renault Grubu’nun satış cirosu

LANSMAN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Renault Grubu, pazarın yüzde 49 daraldığı Arjantin’de ve yüzde 44 daraldığı Türkiye’de pazar payını artırmayı başardı. İran’da ABD’nin yaptırımlarının yürürlüğe girmesi grubun Ağustos 2018’den bu yana satışlarını durdurmasına neden oldu.

Çok yakında Avrupa’da Yeni Clio, Rusya’da Arkana, Hindistan’da Triber ve Çin’de City K-ZE olmak üzere yeni ürünlerin lansman hazırlıkları sürüyor.

Renault Grubu’nun satış cirosu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç kaza yaptı

Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç kaza yaptı

71
CHP Erzurum'un Çat ilçesini kaybetti

CHP Erzurum'un Çat ilçesini kaybetti

124
Josef Sural hayatını kaybetti

Josef Sural hayatını kaybetti

71
Dört yabancı haber kanalı Türkiye'de haber kanalı kurdu

Dört yabancı haber kanalı Türkiye'de haber kanalı kurdu

465
Lugano bahşişiyle çalgıcıların yüzünü güldürdü

Lugano bahşişiyle çalgıcıların yüzünü güldürdü

76
Buket Aydın Kanal D ekranlarına geri döndü

Buket Aydın Kanal D ekranlarına geri döndü

265
Esad, YPG kontrolündeki Rakka'ya operasyon başlattı

Esad, YPG kontrolündeki Rakka'ya operasyon başlattı

206
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir