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Renault, hızlı ulaşım ve kurye hizmetine el attı

Renault EZ-POD; kısa mesafelerde hızlı ulaşım ve kurye hizmeti için tasarlanan otonom, internet bağlantılı ve yüzde 100 elektrikli küçük bir robot araç üretecek.

Haber Merkezi | 20.05.2019 - 11:52..
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Renault, hızlı ulaşım ve kurye hizmetine el attı

Renault Grubu, mikro mobilite kavramını yeniden tanımladı. Bunun için de yeni bir araç üreteceğini açıkladı.

DÜŞÜK HIZDA MOBİLİTE

Hızlı ulaşım ve kurye hizmeti için tasarlanan EZ-POD konsept modelde, kapladığı alana göre 3 m2 güvenli bir model olarak öne çıkan Renault EZ-POD, elektrikli scooter veya bisiklet gibi düşük hızda mobilite hizmeti sunuyor.

KOLAYLIK SAĞLIYOR

Renault EZ-POD, çevikliğin ön planda olduğu çok sayıda uygulama bulunduruyor. Araç belirli bir rota üzerinde hareket ederken, birden fazla bileşen görev alıyor ve kullanıcıları gitmek istedikleri yere ulaştırıyor. Küçük boyutu, düşük hızı ve dar alanlardaki hareket kabiliyeti, kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

Renault, hızlı ulaşım ve kurye hizmetine el attı

TEST SÜRÜŞLERİ PLANLANIYOR

Düşük hızı, kompakt yapısı ve çevikliği sebebiyle Renault EZ-POD; havaalanları, otoparklar ve alışveriş merkezleri gibi ortamlarda uygun bir taşıma yöntemi olarak öne çıkıyor. Konsept model için bu alanlarda test sürüşleri planlanıyor.

Renault, hızlı ulaşım ve kurye hizmetine el attı

İÇ KISIMDA İKİ EKRAN VAR

Renault EZ-POD konsept modelde, kullanıcıların araca kolay erişimini sağlayan geniş bir kapı bulunuyor.

Modelde, iç kısımda iki adet ekran yolcuları karşılıyor ve yol ile ilgili bilgiler sunuyor. Aydınlatma ise araca giriş ve çıkışın yanı sıra bekleme ve hareketine göre değişiyor.

Renault, hızlı ulaşım ve kurye hizmetine el attı

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