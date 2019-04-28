Fransa'da bezin fiyatlarındaki artış ile başlayan protesto gösterileri dur durak bilmiyor...

FRANSA'DA GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR

Özellikle Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden gösteriler, 24'üncü haftaya girdi. Polislerle göstericiler sık sık çatıştı. Polis ise yine biber gazı ve şiddet uyguladı.

Rennes teknik direktörü, Macron'un elini sıkmadı VİDEO



FRANSIZLAR MACRON'A KIZGIN

Fransa'da düzenlenen protestolar ise bir türlü sonlandırılamazken, Fransız halkı kendi oylarıyla seçtiği hükümete oldukça kızgın. Hem hayat pahalılığı, hem de Macron'Un başarısız politikası halkın tepkisine neden oluyor.

Dün yaşanan bir an ise Fransız halkının; Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a karşı tepkili olduğunu ortaya koyar cinsten.

Fransa Kupası finalinde Rennes ile PSG (Paris Saint-Germain) ile karşılaştı. Maç sonunda penaltılarla kupayı kazanan Rennes, seramoni için kürsüye çıktı.

RENNES TEKNİK DİREKTÖRÜ MACRON'UN ELİNİ SIKMADI

Fransa Cumhurbaşkanı da seramonide yer aldı, ancak Rennes teknik direktörü Julien Stéphan'ın tepkisiyle karşılaştı.

Stephan, seramonide herkesin elini sıkarken Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u es geçti. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.