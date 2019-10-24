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Resmi bayramlar yönetmeliğinde değişiklik

Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı için kullanılan "resepsiyon" ifadesi, "kabul töreni" ifadesiyle değiştirildi.

Haber Merkezi | 24.10.2019 - 15:52..
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Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nde, yeni değişikliklere gidildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Yönetmelikteki değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. "Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Cumhurbaşkanı tarafından verilir" ifadesi, "Cumhuriyet Bayramı kabul töreni Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir" haline getirildi.

Resmi bayramlar yönetmeliğinde değişiklik

''CUMHURİYET BAYRAMI KABUL TÖRENİ VALİ TARAFINDAN DÜZENLENİR''

Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin ikinci fıkrasının "Başkent dışında Cumhuriyet Bayramı törenleri" başlıklı (b) bendinin (7) numaralı alt bendinde yer alan "Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu vali tarafından verilir" ifadesi yerine, "Cumhuriyet Bayramı kabul töreni vali tarafından düzenlenir" ifadesi getirildi.

ZAFER BAYRAMI KABUL TÖRENİ VALİ TARAFINDAN DÜZENLENİR

Yönetmeliğin 7. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendi "Zafer Bayramı kabul töreni Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir.", (b) bendinin (6) numaralı alt bendi de "Zafer Bayramı kabul töreni vali tarafından düzenlenir" şeklinde değiştirildi.

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