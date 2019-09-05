Resmi makam aracının çarptığı sağlık teknisyeni öldü

Konya'da Karapınar-Ereğli Karayolu Karapınar Devlet Hastanesi önünde kaza meydana geldi.
Karapınar Devlet Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olarak çalışan Özcan Yaşar, iddiaya göre hastaneden çıkıp, yolun karşısına geçmek isterken, alt geçitten çıkan Afyonkarahisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Uğur’un (50) kullandığı 03 UA 003 plakalı resmi makam aracının altında kaldı.
GÖZALTINA ALINDI
Ağır yaralanan Özcan Yaşar olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Suat Uğur'u gözaltına aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.