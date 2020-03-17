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Resmi olmayan koronavirüs uygulamaları App Store'dan yasaklandı

Apple, koronavirüs ile ilgili resmi olmayan bütün oyun ve uygulamaları App Store'dan kaldırdığını açıkladı.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 09:20..
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok sahte oyun ve uygulama yayınlandı. Dün sizlerle paylaştığımız haberimizde, koronavirüs ile ilgili bazı android uygulamalarının verilerinizi ele geçirebileceğinden bahsetmiştik.

Bu durumun farkında olan Apple, koronavirüs ile ilgili resmi olmayan bütün oyun ve uygulamaların App Store'dan kaldırılmasına karar verdi.

Şirket, yalnızca hükümetlerin ve resmi sağlık kuruluşlaıının yayınladığı uygulamalara izin verecek.

app store

APPLE UYGULAMALARI YAKINDAN İZLEYECEK

Apple, App Store'da yalnızca güvenilir koronavirüs uygulamalarının bulunması için uygulamaların veri kaynaklarına göz atacak ve geliştiricileri yakından izleyecek.

Ayrıca yalnızca bilgilendirici uygulamalara izin verecek şirket, kötü niyetli olmasa bile eğlence amaçlı yayınlanan koronavirüs uygulamalarının yayınlanmasını engelleyecek.

Instagram: @eshteknoloji

Resmi olmayan koronavirüs uygulamaları App Store'dan yasaklandı

Resmi olmayan koronavirüs uygulamaları App Store'dan yasaklandı

Resmi olmayan koronavirüs uygulamaları App Store'dan yasaklandı

Resmi olmayan koronavirüs uygulamaları App Store'dan yasaklandı

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