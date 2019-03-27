'Ressam polis'in resim çalışmaları ilgi çekiyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olduktan sonra polis olmaya karar veren Murat Torun, Polis Meslek Eğitim Merkezi'ndeki (POMEM) eğitiminin ardından mesleğe başladı.

Hakkari'de 2 yıl görev yapan Torun, daha sonra Nevşehir'e tayin oldu. Nevşehir'de, Kapadokya bölgesinin doğal güzellikleri başta olmak üzere çeşitli alanları tuvale yansıtan Torun, geleneksel hat sanatını kaligrafi ile bütünleştirerek, farklı tarzda çalışmalara imza atıyor.

YETENEĞİNİ TABLOLARA YANSITIYOR

Mesai sonrası ve izin günlerinde evinin bir odasında oluşturduğu atölyesinde tuval ve boyalarla buluşan Torun, yeteneğini tablolara yansıtıyor. Özgün eserler ortaya koyan Torun, polisin sanatsal yüzünü yansıtması açısından dikkati çekiyor.

Torun, çizdiği resimleri inceleyenlerin, kendilerinden bir şey bulabilmesi için gayret gösterdiğini belirtti. Anadolu'da sanatsal çalışmalara gerekli değerin verilmesini arzuladığını dile getiren Torun, "Sanatın kökeni aslında Anadolu ama toplum olarak biraz uzaklaşmışız, inşallah tekrar aynı seviyelere gelir." dedi.

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İLK SERGİSİNİ POLİS HAFTASI'NDA AÇACAK

Torun, sürekli farklı şekiller ve renkler kullandığını dile getirerek, "Ayet ve surelerdeki anlamları göz önünde bulundurarak, renk kombinasyonu oluşturuyorum. Uykumuzdan ve istirahatimizden fedakarlık yaparak çalışmalara vakit ayırıyorum. Evde şu an tamamlanmış halde 50'den fazla çalışmam var." diye konuştu.

Daha önce bir kişisel sergi açtığını belirten Torun, 8 Nisan'da başlayacak Polis Haftası dolayısıyla ikinci kişisel sergisini açmak için hazırlıklar yaptığını sözlerine ekledi.