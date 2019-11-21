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Restoran çalışanı, iş arkadaşlarını bıçakladı

Niğde'de bir restoranda çalışan şahıs mutfaktan aldığı bıçakla 1 kişiyi öldürürken, 4 kişiyi de yaraladı.

İHA | 21.11.2019 - 05:20..
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Aşağı Kayabaşı Mahallesi’nde bir restoranda, restoran çalışanı M.Ş. iş arkadaşlarına bıçakla saldırmaya başladı. Önüne gelene bıçakla saldıran şahıs restoranda çalışan Emine K., Adem Y. ve Mestan T. ile müşteri olan Haluk Ç. ile Yücel M.’yi yaraladı.

Restoran çalışanı, iş arkadaşlarını bıçakladı

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan boğazından yara alan Mestan T. (26) hayatını kaybetti. Olay sonrası restoranın camında kaçan M.Ş. polis takibi sonucu Selçuk Mahallesinde yakalandı. Olay sonrası polis ekipleri restoranda inceleme yaptı.

Restoran çalışanı dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı -1

Restoran çalışanı, iş arkadaşlarını bıçakladı

Restoran çalışanı, iş arkadaşlarını bıçakladı

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