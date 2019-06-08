Restoran yanarken kardeşler kavgaya tutuştu

İstanbul Beykoz Alibahadır köyü Riva Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında iki katlı ahşap restorandın çatı katında, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

HUSUMETLİ OLDUĞU KARDEŞİYLE KAVGAYA TUTUŞTU

İtfaiyenin yangına müdahalesi sırasında restoran sahibi ile husumetli olduğu kardeşi arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Diğer akrabaların da kavgaya dahil olması ile ortalık adeta savaş alanına döndü.

Restoran yanarken restoranın sahibi ile kardeşi kavgaya tutuştu İZLE

SİLAH, BIÇAK VE SOPALI KAVGA

Silahların, bıçakların ve sopaların çekildiği kavgada taraflar birbirlerine saldırırken; küfür ve hakaretler de havada uçuştu. Polis ekipleri, kavga eden şahısları güçlükle ayırabildi. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında ölen ya da yaralanan olmazken, birbirinden şikayetçi olan taraflar polis merkezine götürüldü.