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Resulayn halkından YPG/PKK'ya lanet

Terör örgütü PKK/YPG'yi bölgeden temizleyen Türkiye'ye sivil halk, dualar etti.

İHA | 28.11.2019 - 21:34..
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Resulayn halkından YPG/PKK'ya lanet

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn kentinde 26 Kasım tarihinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan bombalı araç saldırısı sonrasında ailelerini kaybeden Suriyeliler, PKK/YPG'li teröristlere tepki gösterdi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terörden arındırılan Resulayn'ın Tel Halef köyünde, terör örgütü PKK/YPG mensupları tarafından gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında birçok sivil hayatını kaybetti.

Resulayn halkından YPG/PKK'ya lanet

"BAKIN PKK BİZE NE YAPTI"

Saldırı sonrasında Türkiye'den giden destek ekibi, bombalı saldırının olduğu bölgeyi düzeltme ve hayatı normale döndürme çalışmaları kapsamında faaliyetler gerçekleştirdi.

Faaliyetler sırasında ailelerini kaybeden siviller, terör örgütünün yaptığı saldırıyı lanetleyerek, "Bakın PKK bize ne yaptı. Araç getirip insanların ortasında patlattılar. Bunlar kafir, bunlar müslüman değiller. Allah Türk askerinden razı olsun. Gelip burayı temizlediler." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Resulayn halkının PKK terör örgütüne isyanı İZLE

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