Resulayn şehidine veda

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 11 Ekim'de Resulayn bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu şehit oldu.

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan naaş, cenaze töreni için Yumurtalık Merkez Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene, şehidin babası Turgut, annesi Mediha, kardeşleri Şükriye ve Pınar Hereklioğlu ile yakınlarının yanı sıra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlar, slogan atıp asker selamı vererek terör örgütüne tepki gösterdi. Cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Narlıören Herekli Çiftliği Aile Mezarlığı'na defnedildi.

ERDOĞAN ŞEHİT AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, beraberinde Vali Mahmut Demirtaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile şehidin Narlıören Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Çelik ve beraberindekiler, şehidin babaevi önünde kurulan taziye çadırında aileye başsağlığı dileklerini iletti. AK Parti Sözcüsü Çelik, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak baba Turgut Hereklioğlu ile görüştürdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, şehidin babasına başsağlığı dileklerini iletti.

Baba Hereklioğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Suriye'nin Resulayn bölgesinde 11 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olmuştu.