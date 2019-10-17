Resulayn'da 9'uncu günde çatışmalar sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı, 9. gününde devam ediyor.

SMO askerleri, Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'da terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

ÇATIŞMA DEVAM EDİYOR

Suriye Milli Ordusu askerleri, terör örgütüne ait mevzileri yoğun ateş altına aldı. Operasyonlarını sürdüren SMO askerleri, Resulayn’da sivilleri de kurtardı.

Resulayn'da şiddetli çatışmalar sürüyor

SİVİLLERLE TEK TEK İLGİLENDİLER

Çatışma alanından sivilleri zırhlı araçlarla güvenli bir bölgeye taşıyan askerler, sivillerle tek tek ilgilendi. Çatışmanın ortasından kurtarılan siviller ise PKK’nın, kendilerini canlı kalkan olarak kullanmak için kaçmalarına izin vermediklerini söyledi. SMO askerlerinin kendilerini kurtardığını dile getiren siviller, askerlere teşekkür etti.



