taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9196
Euro
6.5639
Altın
1557.66
Borsa
122747.08
Gram Altın
296.555
Bitcoin
51417.91

Resulayn’da ders başı yapan öğrencilere soba

Resulayn’da, bu hafta eğitim öğretime açılan dört okulda ders başı yapan minikler dağıtılan sobalarla ısındı.

İHA | 22.01.2020 - 20:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda, Rasulayn’da görevlendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından önemli eksiklikleri giderildikten sonra 319 Suriyeli öğretmenin görevlendirildiği 45 okuldaki 371 derslikte, 7 bin 222 öğrenci ders başı yaptı.

Eğitim için gerekli kitapları, Türkiye’nin kontrolünde bulunan Suriye’nin diğer bölgelerden temin edilen öğrencilere, kırtasiye, çanta ve giyim yardımları da yapıldı.

Uzun yıllar terör örgütlerinin işgali altında kalması nedeniyle eğitim-öğretimden mahrum olan Rasulaynlı çocuklar, yeniden okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, soğuk sınıfların ısıtılması için okullarına dağıtılan soba ve yakıtla bir kez daha sevindiler.

SOBA VE MAZOT DAĞITILDI

SUDKOM koordinesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) aracılığıyla sivil toplum kuruluşlarından temin edilen 150 soba ve 5 bin 940 litre mazot, ihtiyacı olan okullara dağıtıldı. Resulayn’daki okullara gönderilen 50 soba ve 440 litre yakıtın İnsani Yardım Derneği, 100 soba ve 5 bin 500 litre yakıtın da Molham Yardım Derneği’nden temin edildiği bildirildi.

Rasulayn’da ders başı yapan öğrenciler, okullara dağıtılan sobalarla ısındı -1

İlginizi Çekebilir
İstanbul'da 8 bin 995 okul servisi denetlendi
İstanbul Valiliği, 2019 yılının Aralık ayında 8 bin 995 okul servisi denetlendiği, 4 bin 323 araca toplam 1 milyon 747 bin 806 lira ceza kesildiğini açıkladı.
Çamaşır suyuyla tavukların bakterisini temizliyorlar
Bazı iş yerlerinin, tarihi geçmiş bakterili tavukları, çamaşır suyu ile bakterilerinden arındırılarak döner yaptıkları ortaya çıktı.
CHP'li vekiller Kamer Genç'i andı
Kamer Genç'in ölümünün 4. yılında CHP'li vekiller, mezarı başında önce dua okudu, sonra selfie yaptı.
Eski iş yerinden çelik kasa çalan hırsız yakalandı
Manisa’da 3 yıl önce bir ay çalıştığı iş yerine giren hırsız, yaklaşık 150 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası bulunan kasayı çaldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konya'da Abdüllatif Şener'i takan yok

Konya'da Abdüllatif Şener'i takan yok

274
Metin Feyzioğlu'ndan şehit teğmenin ailesine taziye ziyareti

Metin Feyzioğlu'ndan şehit teğmenin ailesine taziye ziyareti

220
Diyanet'ten Cem Vakfı'na ziyaret

Diyanet'ten Cem Vakfı'na ziyaret

226
Fahriye Evcen zam yaptı

Fahriye Evcen zam yaptı

193
Suudi Prens Selman Amazon kurucusunun telefonunu hackledi

Suudi Prens Selman Amazon kurucusunun telefonunu hackledi

84
Yunanistan'ın yeni Cumhurbaşkanı: Ekaterini Sakellaropulu

Yunanistan'ın yeni Cumhurbaşkanı: Ekaterini Sakellaropulu

112
Bekçilere kimlik sorma yetkisi Meclis'te

Bekçilere kimlik sorma yetkisi Meclis'te

838
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir