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Resulayn'da havan mühimmatları imha edildi

Komandolar, teröristlerin düzenlediği bir tuzağı daha önledi.

DHA | 10.12.2019 - 11:13..
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, komandolar tarafından Resulayn'da sivillere ait köy evinde tuzaklandığı tespit edilen havan mühimmatının imha edildiği açıklandı.

565 HAVAN MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

Komandoların, teröristlerin bir tuzağını daha önlediği belirtilen açıklamada şunlar belirtildi: "Resulayn'ın doğusundaki bir meskun mahal araması sırasında sivillere ait bir köy evinin iki ayrı odasına tuzaklanmış toplam 565 havan mühimmatı ele geçirildi. Odaların bir tanesinde 82 milimetrelik 423 adet diğerinde ise 60 milimetrelik 142 adet havan mühimmatı bulundu. Her iki odada da mühimmatların birbirlerine seri şekilde bağlandığı ve kapı açılınca patlayacak şekilde tuzaklandığı tespit edildi. Tuzaklanan mühimmatların orta bölümünde de bir adet uzaktan komutalı alpa-fire el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneğinin mühimmata bağlı şekilde tuzaklanmış olduğu, böylece ikinci bir mekanizma ile patlatılabilmesi için yedeklendiği tespit edildi. Komandolarımızın yüksek eğitim seviyesi, tecrübesi ve dikkati sayesinde patlatılamadan ele geçirilen mühimmatlar kontrollü şekilde imha edildi."

Resulayn'da havan mühimmatları imha edildi

Resulayn'da havan mühimmatları imha edildi

Resulayn'da havan mühimmatları imha edildi

Resulayn'da havan mühimmatları imha edildi


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