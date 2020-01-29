Tüm kamu binaları ve şehir altyapısı terör örgütü tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale gelen Suriye’nin Resulayn kentinde, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucu, kamu binaları yeniden hizmet vermeye başladı.

HASTANE VE OKULLAR BİR BİR TAMİR EDİLİYOR

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in talimatları doğrultusunda, hastaneler ve okulları yeniden aktif hale getirmek için büyük bir çaba sarf eden ekipler, kentteki diğer kamu hizmetlerinin sunulmasına yönelik faaliyetlerine de hız verdi.

Resulayn’da kamu binaları hizmet vermeye başladı İZLE

NÜFUS VE ADLİYE HİZMETE HAZIR HALE GETİRİLDİ

Çalışmalar sonucu, hastane ve okulların yanı sıra Resulayn Nüfus Müdürlüğü ile Resulayn Adliye binası, onarım ve tefrişat işlemleri tamamlanarak hizmete hazır hale geldi.

KAYMAKAMLIK BİNASI DA ONARILIYOR

Terör örgütü PKK/YPG tarafından sözde karargah olarak kullanılan ve tahrip edilen Resulayn Kaymakamlık binası da onarılmaya başlandı. Dış cephesi ve tahrip olmuş kısımları Resulayn halkının da desteğiyle tamir edilen binanın, içinde de çalışmalar sürüyor.