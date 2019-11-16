Resulayn'da Mehmetçik'ten yaralı köpeğe yardım

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Barış Pınarı Harekatı'yla YPG'li teröristlerden temizlediği Resulayn'da hayat normale dönmeye başladı.

Türk askeri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn bölgesinde tüm canlılara yardım eli uzatıyor.

TÜRK ASKERİ YARALI KÖPEĞE YARDIM ETTİ

Bacağından yaralı halde bulunan bir köpeğin tedavisini, Mehmetçik sağladı. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden kurtarılan Rasulayn bölgesinde Mehmetçiğin sahip çıktığı yaralı bir köpeğin fotoğrafına yer verildi.

KARAKOLDA İLK MÜDAHALESİ YAPILDI

Paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiğimiz, Rasulayn bölgesinde bacağından yaralı halde bulunan sevimli dostumuzu tedavi için Ceylanpınar Adem Döğüşken hudut karakoluna getirdi. Karakolda ilk müdahalesi yapılan sevimli dostumuzun veterinerler tarafından tedavisi sürüyor." ifadeleri kullanıldı.