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Resulayn'da patlama: 16 ölü 30 yaralı

Tel Halaf kasabasında, terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araç infilak ettirildi.

İHA | 26.11.2019 - 17:01..
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde, patlama gerçekleşti.

16 ÖLÜ 30 YARALI

Tel Halaf kasabasında, bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda savaş alanına dönen bölgede 16 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi ise yaralandı. Saldırı sonrası bölgeye, Türkiye'den çok sayıda ambulans sevk edildi.

Resulayn'da patlama: 16 ölü 30 yaralı


YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İşlek bir pazar alanında gerçekleştirilen saldırıda, çevredeki araçlar ve tezgahlar büyük hasar gördü.

Yaralıların bir kısmı ise sivil halk tarafından sınır kapısına getirilerek, burada bekleyen ambulanslara teslim edildi. Durumu ağır olan yaralılar, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Resulayn'da patlama: 16 ölü 30 yaralı

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Saldırının ardından hem sınır hattında hem de Resulayn ilçe merkezindeki güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Resulayn'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Resulayn'da patlama: 16 ölü 30 yaralı

Resulayn'da patlama: 16 ölü 30 yaralı

Resulayn'da patlama: 16 ölü 30 yaralı

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