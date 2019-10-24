Resulayn'da YPG saldırısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde keşif- gözetleme faaliyeti sırasında, YPG'lilerin saldırısı sonucu 5 personelin yaralandığını ve gerekli karşılığın verildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, ''Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında beş personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir.''

''Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekât bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizleme faaliyetlerine devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak medyada yer alan diğer iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Meşru müdafaa kapsamında icra edilen faaliyetler, birliklerimizin güvenliğini sağlamaya yöneliktir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.'' ifadeleri kullanıldı.