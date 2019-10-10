taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8283
Euro
6.4248
Altın
1493.65
Borsa
98780.39
Gram Altın
280.158
Bitcoin
49982.68

Resulayn'da YPG'nin beton destekli tünelleri bulundu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn'daki Aşağı Kişto köyü de teröristlerden temizlenirken, teröristlerin kullandığı beton destekli tüneller bulundu.

AA | 10.10.2019 - 22:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn'da Aşağı Kişto köyü de kurtarıldı.

Resulayn'da YPG'nin beton destekli tünelleri bulundu

7 KÖY TEMİZLENDİ

Gün içerisinde Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık ve Hamidiye ile Rasulayn'daki Kişto köyü YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

Resulayn'da YPG'nin beton destekli tünelleri bulundu

YPG'NİN İKMAL YOLU DA KESİLDİ

Öte yandan SMO, Rasulayn ile doğusundaki Dırbasiye ilçesi arasında, YPG/PKK'nın ikmal için kullandığı yolu kesti.

Resulayn'da YPG'nin beton destekli tünelleri bulundu

 

SMO, kurtarılan köylerde arama tarama faaliyetleri yürütüyor, güvenlik tedbirleri alıyor.

Resulayn'da YPG'nin beton destekli tünelleri bulundu

Resulayn'da YPG'nin beton destekli tünelleri bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Barış Pınarı Harekatı'nda yanımızda olan ve olmayanlar

Barış Pınarı Harekatı'nda yanımızda olan ve olmayanlar

288
Ekrem İmamoğlu: Harekatla ilgili kafam rahat değil

Ekrem İmamoğlu: Harekatla ilgili kafam rahat değil

1597
Canan Kaftancıoğlu harekata karşı

Canan Kaftancıoğlu harekata karşı

394
Komandolar Fırat'ın doğusunda YPG'yi vuruyor

Komandolar Fırat'ın doğusunda YPG'yi vuruyor

163
Merih Demiral'dan Marchisio'ya tokat gibi cevap

Merih Demiral'dan Marchisio'ya tokat gibi cevap

157
Erdoğan, 'siviller vuruluyor' sözlerine sert tepki verdi

Erdoğan, 'siviller vuruluyor' sözlerine sert tepki verdi

223
Suriye Milli Ordusu'nun araçları da Barış Pınarı Harekatı için hazır

Suriye Milli Ordusu'nun araçları da Barış Pınarı Harekatı için hazır

214
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir