Resulayn'da YPG'ye ait İHA düşürüldü

Barış Pınarı Harekatı 8. gününde...

Kahraman Mehmetçiğimiz Fırat'ın doğusunda terör koridorunu yok etmek, bölgeyi güvenli hale getirmek için operasyonlarını başarılı bir şekilde sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Resulayn ilçesinin doğusundaki köylerde yuvalanan YPG/PKK'lılara karşı yürütülen operasyonlar, bugün de devam etti.

Harekat kapsamında Resulayn ilçesinde, YPG/PKK'ya ait el yapımı insansız hava aracı düşürüldü.

Rasulayn'da YPG'ye ait İHA düşürüldü VİDEO



FÜZE RAMPASI VE TANK FÜZELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Devam eden operasyonlarda örgüte ait bir seyyar Grad füze rampası ile anti tank füzeleri ele geçirildi.

Terörden kurtarılan noktalardaki aramalarda, ayrıca keşkin nişancı silahları ve roketatarlar bulundu.