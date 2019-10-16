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Resulayn'da YPG'ye ait İHA düşürüldü

YPG/PKK'lı teröristlere ait el yapımı insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.

AA | 16.10.2019 - 21:05..
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Resulayn'da YPG'ye ait İHA düşürüldü

Barış Pınarı Harekatı 8. gününde...

Kahraman Mehmetçiğimiz Fırat'ın doğusunda terör koridorunu yok etmek, bölgeyi güvenli hale getirmek için operasyonlarını başarılı bir şekilde sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Resulayn ilçesinin doğusundaki köylerde yuvalanan YPG/PKK'lılara karşı yürütülen operasyonlar, bugün de devam etti.

Resulayn'da YPG'ye ait İHA düşürüldü

Harekat kapsamında Resulayn ilçesinde, YPG/PKK'ya ait el yapımı insansız hava aracı düşürüldü.

Rasulayn'da  YPG'ye ait İHA düşürüldü VİDEO

FÜZE RAMPASI VE TANK FÜZELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Devam eden operasyonlarda örgüte ait bir seyyar Grad füze rampası ile anti tank füzeleri ele geçirildi.

Resulayn'da YPG'ye ait İHA düşürüldü

Terörden kurtarılan noktalardaki aramalarda, ayrıca keşkin nişancı silahları ve roketatarlar bulundu.

Resulayn'da YPG'ye ait İHA düşürüldü

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