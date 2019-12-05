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Resulaynlılar Türk askerine teşekkür etti

MSB, "Resulaynlı kardeşimizin sözlerine kulak verin" ifadeleriyle bir video paylaştı.

DHA | 05.12.2019 - 21:33..
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Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) Twitter hesabından yapılan video paylaşımında, Resulaynlı bir esnafın söylediklerine yer verildi.

Resulaynlılar Türk askerine teşekkür etti

“TÜRK KARDEŞLERİME VE ORDUSUNA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Paylaşımda, Suriyeli vatandaş, bölgede yaşananlara ilişkin, “Türk ordusuna teşekkür ediyoruz, sayelerinde kurtulduk. Arap olduğumuz için çalışamıyorduk. PKK/YPG kazancımızın yarısını almadan çalışmamıza izin vermiyordu. Biz evlerimizden çıktık buraya geldik, güven içindeyiz. Örgüt bizi ne rahat bıraktı ne de yaşamamıza izin verdi. Ben kırsalda yaşıyordum, Halep’e geliyordum. 20 milyon liramı gasbettiler, beş parasız kaldım. Türk kardeşlerime ve ordusuna teşekkür ediyorum. Dükkanımı açmam için bana yardım ettiler. Allah onlardan razı olsun” dedi.

Resulaynlılar Türk askerine teşekkür etti İZLE

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