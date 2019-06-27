Reuters: Ali Babacan sonbaharda parti kuruyor

İngiliz Reuters, yeni parti kurulacağına ilişkin söylemlere geniş bir yer ayırdı. Özellikle Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kaynaklarına dayandırdıkları haberde, kurulacak partiye ilişkin detaylar paylaşıldı.

DETAYLAR BELİRLENDİ

Eski başbakan yardımcısı Ali Babacan ve eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül olacağı konuşulurken Reuters'a konuşan ve ismini vermeyen yetkililer, sürecin detaylarını paylaştı.

Babacan’a yakın kaynaklara dayandırılan Reuters haberine göre "Babacan ve Gül bu sonbaharda büyük ihtimalle parti kuracak.” denildi. Oluşacak yeni partinin politikasının AKP’nin ilk dönemine benzeyeceğini vurgu yapan kaynaklar, Gül ve Babacan'ın parti kurmayı 6 aydır düşündüğünü, fakat 31 Mart seçimleri sonrasında buna hız verdiğini aktardı.

DAVUTOĞLU YOK

Reuters, Babacan ve Gül’den doğrudan yorum alamazken danışmanlardan biri, partinin nasıl finanse edileceğine dair bir açıklama yapmadığını vurguladı. İsmini açıklamayan yetkili, şu an yapılan görüşmelerde mevcut AKP vekillerinin ve diğer siyasetçilerle birlikte akademisyenlerin de olduğunu söyledi.

Babacan’ın danışmanı, AK Parti’nin Meclis'teki bazı vekillerinden destek aldıklarını söylerken, kaç kişi olduğunu belirtmedi. Yetkili, “Birkaç sürpriz önemli destekçi beklediklerini” söylerken bir isim vermedi. Bir diğer parti söylemlerinin adresi olan Ahmet Davutoğlu'na ilişkin de detaya yer veren Reuters, eski Başbakan'ın şu aşamada kurulması planlanan yeni partiye katılmayacağını öne sürdü.