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Reynmen, Show TV muhabirini dövdü

Sosyal medyada Reynmen ismi ile fenomen olarak ünlenen ve daha sonra sahnelere çıkmaya başlayan Yusuf Aktaş, gazetecilere saldırdıktan sonra kahkaha attı.

Detay Haber | 13.09.2019 - 11:22..
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’Ela’ şarkısıyla adından söz ettiren Reynmen (Yusuf Aktaş), kız arkadaşı olduğu söylenen Miss Turkey 2013 Güzellik yarışmasında ikinci olan Berrin Keklikler ile yakalanınca kendisini görüntüleyen habercileri tehdit etti, saldırdı.

Reynmen, Show TV muhabirini dövdü

Reynmen Show TV muhabirini dövdü ViDEO

SORUYA SİNİRLENDİ

Show TV muhabiri Akif Yaman’ın, “Nasılsınız, magazin basınına pek konuşmuyorsunuz. Biraz konuşabilir miyiz?” sorusuna aniden sinirlenen Reynmen, “İndirin o telefonları.” diye bağırmaya başladı.

Reynmen, Show TV muhabirini dövdü

DARBETTİ, TOKAT ATTI

Reynmen, daha sonra kendisini çeken Show TV kameranı Volkan Özdemir ve Uçankuş TV’nin muhabiri İsmail Şen’in elinden telefonu zorla aldı ve görüntüleri silmeye çalıştı. Hızını alamayan Reynmen, sonra Show TV muhabiri Akif Yaman’ı darbetti ve yüzüne tokat attı. Yaman'ın kaşı patladı.

Reynmen, Show TV muhabirini dövdü

ŞİDDET UYGULADI, GÜLDÜ

Darp sonrasında muhabirler olay yerinden ayrılarak karakola gidip şikâyetçi olurken, Reynmen’i ise polis ekipleri gözaltına alarak Sarıyer Polis Karakolu’na götürdü.

Reynmen, Show TV muhabirini dövdü

Polis arabasına binerken görüntülenen Reynmen'in, gülmesi dikkatlerden kaçmadı.

Reynmen, Show TV muhabirini dövdü

Reynmen, Show TV muhabirini dövdü

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