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Rezidansın 11. katından düşen kadın öldü

Adana'da rezidansın 11. katında oturan ablasının yanına giden kadın, düşerek hayatını kaybetti.

İHA | 04.03.2019 - 09:02..
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Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde edinilen bilgiye göre, sabahleyin rezidanstan işe gitmek için çıkan bir kişi, çocuk oyun alanının yanındaki çimenlik alanda bir kadının yerde yattığını görünce, hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadına kalp masajı yaptıktan sonra ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Genç kadının 32 yaşındaki A.T. olduğu, önceki gün ablası S.Z.’nin yanına geldiği belirlendi.

İNTİHAR OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

15 katlı rezidansın 11. katında oturan abla S.Z., polisin kapıyı çalmasıyla kız kardeşinin hastaneye kaldırıldığını öğrendi. Polis evde yaptığı incelemede, evin bir penceresinin açık olduğunu tespit etti. Kadının düştüğünü ya da atladığını gören olmadığı için A.T.’nin açık olan pencereyi, ya hava almak için açtığı ya da intihar etmek için açtığı değerlendiriliyor. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Rezidansın 11. katından düşen kadın öldü

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