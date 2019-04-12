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Rezidansın 18'inci katından atlamak istedi

Esenyurt'ta sevgilisi ile tartışan kadın, intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri genç kadını, 1 saat ikna etmek için uğraştı.

İHA | 12.04.2019 - 09:56..
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İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki lüks bir rezidans sitesinde kısa bir süre önce işinden ayrılan İmran C., dün gece de sevgilisiyle tartışarak kaldığı eve geldi.

ALKOL DE ALDI

İddiaya göre evde alkol alan ve telefonda sevgilisiyle tartışan genç kadın, erkek arkadaşına ‘beni istemiyorsan ben de kendimi öldürürüm’ diye mesaj atarak 18'inci katında oturduğu evin camına çıktı.

Rezidansın 18'inci katından atlamak istedi

1 SAAT SÜRDÜRDÜ

Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri branda açarken, polis ekipleri de uzun süre genç kadını ikna etmeye çalıştı. Oturduğu katta cama çıkan genç kadın, yaklaşık bir saat intihar girişimini sürdürdü.

Rezidansın 18'inci katından atlamak istedi

SEVGİLİSİ İKNA ETTİ

Olay yerine gelen müzakere polis ekipleri, İmran C.'nin sevgilisine ulaşarak cep telefonuyla iletişim kurmalarını sağladı. Uzun uğraşlar sonunda ikna olan genç kadın, intihar girişiminden vazgeçti. Bir süre sonra sakinleşen İmran C., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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